Rosebud é uma plataforma para ajudá-lo a passar da descrição ao código e ao jogo. Basta descrever o videogame que você deseja criar para nossa IA e ela desenvolverá o código para você. Seu jogo será baseado em navegador, permitindo que você o compartilhe instantaneamente com amigos. Rosebud oferece três tipos de projetos: 3D, 2D e Voxel. Você pode gerar uma base de código do zero por meio de prompts em qualquer um deles ou começar de forma mais simples clonando um projeto existente. Uma maneira simples de pensar no Rosebud é ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, porque oferece uma interface de chat para o editor onde você pode descrever o jogo para gerar seu código; Midjourney, pois você pode gerar ativos dentro do Rosebud para serem utilizados em seus jogos; e Replit, porque o Rosebud inclui um editor de código baseado em navegador que permite implantar seu jogo instantaneamente. Os usuários criaram uma grande variedade de jogos no Rosebud, incluindo RPGs de cima para baixo, companheiros de IA e pistas de obstáculos 3D, tudo em poucas horas e às vezes minutos.

Site: rosebud.ai

