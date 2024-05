Roomex é a plataforma de viagens e despesas criada para empresas com força de trabalho móvel. Nossa plataforma oferece a mais ampla rede de hotéis, pousadas, apartamentos e muito mais, com tarifas exclusivas Roomex e opções de acomodação adaptadas a tripulações, projetos e estadias longas. Com um Net Promoter Score de 52, líder do setor, nossa dedicada equipe de atendimento ao cliente garante que cada viagem reservada através da Roomex atenda perfeitamente às necessidades de nossos clientes. Além do mais, RoomexPay permite que as empresas gerenciem despesas com facilidade. Com faturamento consolidado, cobrança após check-out e cancelamento gratuito, a Roomex elimina o trabalho das viagens da força de trabalho.

Site: roomex.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Roomex. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.