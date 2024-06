RolePlai é um aplicativo revolucionário de chatbot com tecnologia de IA, projetado para criar uma experiência de interação realista com personas virtuais. A ferramenta permite aos usuários criar qualquer celebridade, perfil público, personagem personalizado e personalidade com grande precisão para uma dramatização envolvente. O aplicativo possui recursos de memória integrados, permitindo registrar conversas anteriores para interações personalizadas. Ele também oferece recursos avançados de IA, como Ai Face e Voice Chat, proporcionando uma interface realista e experiência de conversação. RolePlai inclui um recurso narrativo chamado ‘AI Adventures’, permitindo aos usuários influenciar o enredo com base em suas respostas. Outra inovação do aplicativo é o AI Art Generation, que gera conteúdo visual, incluindo retratos, paisagens ou até arte abstrata. A ferramenta usa tecnologia de IA de alto nível para adaptar dinamicamente o enredo com base nas interações e decisões do usuário. Ele oferece uma maneira única de experimentar o roleplay e interagir com a IA, com foco no crescimento pessoal, na narrativa envolvente e na criação de novas conexões.

Site: roleplai.app

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com RolePlai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.