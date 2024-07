Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de rocketAI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

RocketAI é uma plataforma SaaS que usa IA para melhorar imagens de produtos e gerar novos conceitos de design para empresas de comércio eletrônico. Ele possibilita que as empresas aprimorem as imagens de seus produtos com planos de fundo e contexto que aumentam a conversão em segundos. RocketAI fornece uma interface web amigável para criar e editar imagens de produtos personalizadas, gerar variações de produtos em novas cores, estilos e tamanhos e melhorar ângulos de imagem, iluminação e configurações para aumentar a conversão de marketing e vendas. A plataforma oferece dois planos – Standard e Enterprise – dependendo das necessidades do negócio de e-commerce. O plano Standard permite até 25 modelos personalizados usando imagens de produtos, enquanto o plano Enterprise permite que os modelos sejam ajustados sem limites e fornece suporte incluído a vários usuários. Com RocketAI, as empresas podem aproveitar a IA para economizar horas de pesquisa e design e turbinar suas tarefas criativas.

Site: rocketai.io

