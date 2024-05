A Roambee oferece uma visibilidade comprovadamente melhor da cadeia de suprimentos sob demanda, para entrega pontual, completa e em condições de remessas e ativos em qualquer lugar do mundo. Mais de 300 empresas estão melhorando a experiência do cliente, os níveis de serviço, a qualidade do produto, os ciclos de caixa, a eficiência dos negócios e a sustentabilidade com os insights e previsões em tempo real da Roambee. Mais de 50 delas são as 100 maiores empresas globais dos setores farmacêutico, alimentício, eletrônico, químico, automotivo, embalagens e contêineres e logística. A plataforma inovadora alimentada por IA da empresa e as soluções de monitoramento ponta a ponta fornecem “sinais da cadeia de suprimentos” confiáveis, oportunos e acionáveis ​​que impulsionam a automação logística. Esses sinais selecionados da cadeia de suprimentos são construídos com base em dados de sensores IoT em primeira mão e entradas sem sensores para alta precisão. Isso permite melhores ETAs multimodais, entregas OTIF, mais de 80% de conformidade com a cadeia de frio e muito mais, incluindo ROI 4X+ em ativos da cadeia de suprimentos, como caixas, tanques, contêineres, trabalho em processo (WIP) e estoque na loja/armazém, otimizando níveis de utilização e estoque. O Gartner identifica a Roambee como uma das 9 empresas globais de tecnologia da cadeia de suprimentos em “2021 Gartner Tracking and Monitoring Business Process Context: Magic Quadrant for Real-Time Transposition Visibility Platforms”. Roambee também está por trás da distribuição segura e oportuna de vacinas sensíveis à temperatura para um dos maiores fabricantes globais de vacinas contra a COVID-19 e da assistência alimentar para uma das maiores organizações humanitárias do mundo. A Roambee está sediada no Vale do Silício, EUA, e opera globalmente com escritórios no México, Brasil, Reino Unido, Suíça, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Índia, Cingapura, Malásia e Indonésia.

Site: roambee.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Roambee. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.