RivetAI é uma plataforma de fluxo de trabalho alimentada por IA projetada para agilizar o processo de pré-produção para escritores, produtores e diretores. Ele oferece uma gama de recursos avançados para desbloquear todo o potencial dos roteiros e auxiliar na criação de ótimo conteúdo. Uma de suas principais características é a cobertura automatizada do roteiro, fornecendo análise detalhada de um roteiro, incluindo uma linha de raciocínio concisa, resumo, comentários construtivos, trabalhos comparáveis, gêneros e uma rubrica de avaliação objetiva. A plataforma também oferece um recurso de resumo do roteiro, simplificando narrativas complexas ao gerar instantâneos digeríveis de roteiros que destacam os principais pontos e desenvolvimentos da trama. O recurso de detalhamento de personagens do RivetAI fornece descrições detalhadas e insights sobre os personagens, auxiliando nas decisões de elenco e no desenvolvimento do personagem. A ferramenta de orçamento aprimorada por IA ajuda no planejamento financeiro, gerando estimativas orçamentárias abrangentes diretamente do roteiro. Além disso, cronogramas de filmagem eficientes podem ser gerados com base no roteiro, otimizando a alocação de recursos e reduzindo dificuldades logísticas. A plataforma prioriza a segurança com recursos de última geração para proteger trabalhos criativos e informações confidenciais. Ele oferece suporte a scripts em vários idiomas, incluindo, entre outros, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, árabe, chinês e telugu. Os usuários podem escolher entre vários planos, incluindo o plano Beta, que inclui relatórios de cobertura alimentados por IA, resumos de roteiros, planilhas de personagens, detalhamentos de orçamento estimados, cronogramas de filmagem automatizados e exportações em PDF de todos os relatórios. A plataforma também oferece recursos de convite de usuário e colaboração em projetos, além de suporte de atendimento ao cliente. RivetAI visa liberar a criatividade, fornecendo ferramentas que lidam com o trabalho pesado, permitindo que os escritores se concentrem na escrita e os produtores se concentrem na produção de conteúdo atraente.

Site: rivetai.com

