O Rio permite que os usuários comprem e vendam criptomoedas e stablecoins em 5 minutos ou menos, usando métodos de pagamento locais na América Latina. Construímos APIs de pagamento simples e um iFrame para que as empresas possam integrá-los e criar produtos melhores e mais eficientes para usuários da América Latina (ex. pagamentos internacionais, carteiras, remessas, etc.).

Site: riotransfer.co

