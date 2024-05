Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Ricerca PEC no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

RicercaPEC é um serviço online que permite aos usuários encontrar de forma rápida e fácil os endereços de Correio Eletrônico Certificado (PEC) de empresas e profissionais na Itália. Está posicionada como a primeira plataforma tecnológica na Itália dedicada à busca de PEC. Os principais recursos e capacidades do RicercaPEC incluem: * Pesquisa PEC Única: O utilizador pode inserir um número de IVA (P.IVA) de uma empresa ou profissional e a plataforma irá procurar e apresentar o endereço PEC correspondente. * Pesquisa PEC em massa: os usuários podem fazer upload de um arquivo CSV contendo uma lista de números de IVA, e a plataforma irá pesquisar e fornecer automaticamente os endereços PEC para todas as entidades listadas. * Histórico de pesquisa: usuários registrados podem acessar e exportar seu histórico de pesquisa PEC anterior, permitindo fácil manutenção de registros e referência. * Precisão: RicercaPEC afirma usar fontes oficiais do governo para fornecer informações precisas e atualizadas sobre PEC para empresas e profissionais na Itália. * Simplicidade e Eficiência: A plataforma possui interface amigável e visa economizar tempo ao possibilitar pesquisas rápidas de PEC, seja para entidades individuais ou múltiplas. Alguns dos principais benefícios destacados pelo RicercaPEC incluem: * Economia de tempo: a funcionalidade de pesquisa da plataforma foi projetada para ser rápida e eficiente, especialmente para pesquisas em massa. * Abrangente: RicercaPEC afirma ter atendido mais de 1.000 clientes e pesquisado mais de 5.000 endereços de PEC nos últimos 12 meses. * Útil para Profissionais: A plataforma é direcionada a contadores, advogados e outros profissionais que precisam acessar regularmente informações do PEC. RicercaPEC parece ser uma plataforma especializada focada em fornecer uma maneira simplificada e conveniente para os usuários encontrarem rapidamente os endereços PEC de empresas e profissionais na Itália, aproveitando fontes de dados oficiais e recursos de pesquisa avançada.

