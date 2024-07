Revoldiv é uma ferramenta baseada em IA projetada especificamente para converter arquivos de áudio ou vídeo em texto com precisão impressionante. Esta ferramenta é extremamente útil para criar transcrições de vários arquivos de mídia, como podcasts, entrevistas ou videochamadas. Conteúdos de mídia com menos de duas horas de duração são suportados em navegadores amplamente utilizados, como Chrome e Firefox. Com sua IA robusta, o Revoldiv detecta discursos, aplausos e vivas nos arquivos de mídia. Os usuários também podem editar o texto da transcrição para editar o áudio de forma correspondente, agilizando drasticamente o processo de edição. O Revoldiv apresenta a funcionalidade exclusiva de ser capaz de remover palavras de preenchimento como 'um', 'like' e 'uhh' com um único clique, criando um conteúdo mais limpo e nítido. Além disso, recursos fáceis de usar permitem aos usuários exportar seu conteúdo em diversos formatos, compartilhar projetos ou trechos por meio do recurso de compartilhamento e criar capítulos para facilitar a navegação do conteúdo. Recursos adicionais estendem-se às funções de comentários e discussão, permitindo que os usuários comuniquem seus pensamentos e respostas na plataforma. Esta ferramenta de transcrição e edição também oferece suporte a arquivos de mídia por meio de uma extensão do Chrome e facilita a criação de audiogramas. Novos recursos como 'postagem de bandeira' e 'detecção de alto-falantes' adicionam uma camada extra de utilidade e conveniência para a experiência do usuário. No entanto, é importante observar que atualmente as funções de edição são suportadas apenas em dispositivos não móveis.

Site: revoldiv.com

