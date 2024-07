Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Retomagic no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Retomagic é um aplicativo baseado em IA que permite aos usuários gerar obras de arte originais e melhorar a qualidade das fotos. O aplicativo utiliza tecnologia de ponta para transformar descrições de texto em imagens visualmente impressionantes. Ele também oferece aos usuários uma variedade de estilos e opções criativas, desde fotorrealismo até filme Kodak. Além disso, o Retomagic é capaz de reviver fotos antigas e desfocadas em imagens HD nítidas e claras com apenas um toque. Ele ainda vem com um sistema de reconstrução facial que pode melhorar a qualidade dos rostos. Além disso, os usuários podem compartilhar suas criações em plataformas de mídia social, como Instagram e TikTok. Atualmente, o uso do Retomagic é gratuito, mas pode haver opções de assinatura no futuro.

Site: retomagic.com

