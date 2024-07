Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

A Replica Studios oferece soluções abrangentes de tecnologia de fala em vários idiomas, ideais para diversos casos de uso criativos e profissionais. Sua plataforma ética de IA inclui ferramentas de conversão de texto em fala e fala em fala que personalizam vozes para combinar com os estilos e situações dos personagens, criando experiências mais imersivas e envolventes em jogos, animação, filmes, e-learning, audiolivros e produção de conteúdo de mídia social. Replica Studios também oferece um recurso Voice Lab onde uma voz ou função específica pode ser projetada e transformada em existência, criando uma mistura de até 5 vozes exclusivas. Os recursos de localização e dublagem são facilitados por seu gerador de voz generativo de IA multilíngue, que oferece suporte a vários idiomas e sotaques diversos. Além disso, os desenvolvedores podem criar aplicativos e plataformas habilitados para voz, melhorar fluxos de trabalho de voz, criar bots de conversação e muito mais usando a API avançada de conversão de texto em fala do Replica. As soluções fornecidas pela Replica Studios são adequadas tanto para a prototipagem inicial quanto para a produção final, abordando fluxos de trabalho criativos modernos e garantindo práticas éticas de IA e segurança comercial.

Site: replicastudios.com

