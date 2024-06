Uma maneira mais simples de prototipar, testar e construir software de veículo! O RemotiveLabs reduz as complexidades no desenvolvimento de software automotivo, facilita a abstração de hardware e oferece um ambiente mais flexível em comparação com as ferramentas legadas com linguagens específicas de domínio e processos bloqueados. - Use a linguagem de programação de sua escolha, por ex. Python, Rust, C++ leem e gravam dados de sinais de veículos por meio de APIs gRPC. Use scripts LUA para transformar (renomear, mapear, mesclar ou sintetizar) sinais emitidos em frequência personalizada. - Produzir camada de abstração para AAOS, ProtoPie, Unity e similares no formato esperado (COVESA VSS, propriedades de veículos AAOS por exemplo). - Oferecemos suporte a protocolos de rede veiculares comuns, como CAN, FlexRay, LIN e Ethernet automotiva – habilitados por .dbc, .xml (fibex), .ldf e .arxml. O suporte de proteção E2E está disponível. - Desloque para a esquerda e construa seu próprio equipamento/bancada de teste acessível e disponível remotamente, rodando em sua escolha de hardware (Nvidia Drive, Host Mobility, qualquer Docker/Linux, Raspberry Pi, etc.). Temos várias APIs disponíveis para conexão com estruturas de teste populares, incluindo Jenkins, GitLab, etc. Crie facilmente casos de teste, execute diagnósticos e atualize ECUs. RemotiveLabs torna CI e testes automatizados mais fáceis do que nunca. Nenhum computador adicional é necessário, use um laptop com o sistema operacional de sua escolha para conectar. Demonstração gratuita disponível - não é necessário fazer login: Experimente os sinais do nosso ciclo de demonstração imediatamente: https://demo.remotivelabs.com/ - Visualize e reproduza sinais (cliente web/biblioteca de referência) - Trabalhe e transforme sinais para Android propriedades / VSS - Aplique seu próprio código Produtos na plataforma RemotiveLabs: - RemotiveBroker: Um canivete suíço para desenvolvedores de software, usado como ECU de software, registrador de dados, middleware para prototipagem flexível e habilitador de equipamento de teste. Licença de hardware do corretor 2.500 euros / ano (funciona no hardware de sua escolha, ou seja, Rasberry Pi ou qualquer HW baseado em Linux/Docker - Kits de referência disponíveis aqui: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Um ambiente RemotiveBroker virtual para reprodução, transformação e streaming de sinais. Colaboração perfeita e simples sem tocar no hardware. Pacote de reprodução em nuvem 900 euros / ano.

Site: remotivelabs.com

