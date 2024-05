Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Reap Global no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Reap é uma plataforma financeira que permite acesso e conectividade financeira por meio da inovação para empresas de todos os portes. Reap combina software de gerenciamento de gastos com uma gama de produtos de pagamento inovadores – incluindo o principal cartão de crédito corporativo Reap Visa. A Reap está comprometida em ajudar as empresas a orquestrar o sucesso, fornecendo as melhores ferramentas financeiras que evoluem com seus clientes e o mercado. A Reap é apoiada por um grupo capacitado de investidores, incluindo Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures e Payment Asia. A Empresa foi fundada em 2018 e desde então expandiu-se para uma equipe de mais de 50 pessoas, trabalhando em escritórios em sete países.

