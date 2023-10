Realtor.com (estilizado como realtor.com) é um site de listagens de imóveis operado pela Move, Inc., subsidiária da News Corp, e com sede em Santa Clara, Califórnia. O site foi lançado como Rede de Informações de Corretores de Imóveis em 1995, servindo como uma rede fechada para membros da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Foi relançado em 1996 como um site público exibindo listagens de propriedades. Desde então, o Realtor.com afirma ser o maior site imobiliário dos Estados Unidos e, em 2016, foi avaliado em US$ 2,5 bilhões pelo Morgan Stanley. As campanhas publicitárias do site foram reconhecidas pela Adweek e pelo Webby Awards.

Site: realtor.com

