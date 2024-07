Raplyrics é uma ferramenta baseada em IA para gerar piadas de música rap. A ferramenta utiliza algoritmos de inteligência artificial para criar letras de rap exclusivas no estilo do artista preferido do usuário. Os usuários podem inserir algumas palavras no prompt fornecido e a ferramenta irá gerar uma piada de rap com base nas palavras fornecidas. Além disso, os usuários podem encontrar histórias genuínas sobre a cultura da música rap e seu impacto na sociedade na seção de blog do site. Eles também podem aprender sobre os bastidores do mecanismo e API RapLyrics ML. A ferramenta é de código aberto, disponível no GitHub e no Medium, e possui uma página de política que descreve seus termos e condições. Raplyrics é uma ferramenta poderosa para criar piadas de música rap, dando aos usuários a capacidade de criar suas próprias letras exclusivas no estilo de seus artistas favoritos.

Site: raplyrics.eu

