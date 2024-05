Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de QUIK no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Construindo o sistema operacional para negócios na LATAM. A QUIK está construindo o sistema operacional para negócios na América Latina. Por um lado, capacitar os usuários no QUIK Super App, onde eles podem pedir alimentos, mantimentos e mercadorias e recebê-los em 30 minutos, enquanto pagam com a moeda que desejarem e a logística é totalmente gerenciada pela equipe QUIK. Por outro lado, potencializar os negócios com o QUIK Pro, dando-lhes um conjunto completo de software para gerenciar seus negócios e presença online, com site próprio, gestão de estoque, soluções logísticas, tudo em perfeita sincronia com o QUIK Super App, aumentando as vendas e o cliente satisfação.

Site: quikpago.com

