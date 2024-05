QuickCEP é uma plataforma de conversação alimentada por IA que ajuda as empresas a melhorar o envolvimento e o suporte ao cliente. Os principais recursos incluem: * Chatbots com tecnologia de IA que podem lidar com até 98% das consultas de suporte ao cliente, aumentando as taxas de conversão em mais de 30%. * Recursos de recomendação de produtos para sugerir produtos relevantes com base na intenção do cliente. * Aprendizagem automatizada de documentos comerciais e manuais de produtos para fornecer informações precisas sobre os produtos. * Suporte para rastreamento de status de pedidos e devoluções/trocas. * AI Email Copilot que pode redigir respostas, aprender hábitos de e-mail e se tornar mais eficiente com o tempo. QuickCEP oferece integrações com plataformas como Shopify, e os chatbots são alimentados por tecnologia como ChatGPT. A empresa oferece planos de teste gratuitos e pagos, posicionando-se como uma solução de negócios abrangente que vai além de apenas chatbots de IA, incluindo suporte técnico, dados de clientes e ferramentas de automação de marketing.

Site: quickcep.com

