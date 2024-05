Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de QuickBlox no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

QuickBlox é um fornecedor líder de APIs e SDKs de comunicação em tempo real que permitem aos desenvolvedores adicionar facilmente recursos de chat, voz e vídeo aos seus aplicativos. A plataforma oferece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para ajudar empresas e desenvolvedores a criar experiências de comunicação de alta qualidade em seus aplicativos e sites. Alguns destaques importantes da plataforma QuickBlox incluem: * API de bate-papo e SDKs ricos em recursos: QuickBlox fornece SDKs de plataforma cruzada para iOS, Android, JavaScript, React Native e Flutter, junto com uma API REST robusta. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de chat em seus aplicativos. * Soluções de etiqueta em branco totalmente personalizáveis: QuickBlox oferece kits de UI personalizáveis ​​e uma solução de etiqueta em branco pronta para uso chamada "Q-Consultation" para consultas virtuais e casos de uso semelhantes. * Nuvem e infraestrutura dedicada: os desenvolvedores podem optar por hospedar seus aplicativos na nuvem QuickBlox ou em sua própria infraestrutura local dedicada, dependendo de seus requisitos de negócios. * Documentação rica e suporte constante: QuickBlox fornece ampla documentação e suporte ao desenvolvedor para orientar os usuários através do processo de integração e ajudá-los a construir recursos de comunicação poderosos. * Segurança e conformidade: QuickBlox é compatível com SOC2, HIPAA e GDPR, garantindo comunicação segura e compatível para aplicações em setores regulamentados como saúde, finanças e educação. No geral, o QuickBlox visa capacitar desenvolvedores e empresas a criar experiências de comunicação envolventes em seus aplicativos, fornecendo uma plataforma robusta, escalável e personalizável. A flexibilidade e o conjunto abrangente de recursos da plataforma a tornam uma escolha popular para desenvolvedores que buscam integrar bate-papo, voz e chamadas de vídeo em tempo real em seus aplicativos.

Site: quickblox.com

