A Querlo é uma empresa de consultoria e tecnologia de marketing que fornece soluções customizadas de inteligência artificial e gerenciamento de dados. Somos uma equipe de tecnólogos com escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Oriente Médio. Querlo planejou, projetou e lançou mais de 14.000 soluções de IA conversacional em colaboração com os principais fornecedores de inteligência artificial, coletando mais de 5 milhões de itens de dados para clientes, incluindo HSBC, Tetra Pak, IBM, Pfizer e Forbes, para citar alguns. Querlo é um “Parceiro” que ajuda empresas a migrar com sucesso para a nova Era Digital aproveitando o poder da tecnologia e da IA. Nossas soluções aproveitam bots de conversação para impulsionar o envolvimento de partes interessadas internas e externas, facilitar transações B2B, B2E, B2C e B2G, melhorar o desempenho final, coletar dados de usuários e gerar leads. Consultamos nossos clientes sobre as diversas aplicações de nossas tecnologias de IA e como elas podem ser especializadas para atender às suas necessidades e objetivos de marketing. As aplicações são infinitas, criamos bots para mídias sociais, sites, blogs, eventos e aplicativos. Os casos de uso incluem, mas não estão limitados a: atendimento ao cliente, envolvimento dos funcionários, marketing omnicanal, troca de conhecimento, gerenciamento de eventos, etc. Os bots garantem maior taxa de conversão e retenção de clientes e fornecem informações úteis sobre os clientes. O painel analítico da Querlo organiza esses dados em gráficos compreensíveis, para que nossos clientes possam interpretá-los facilmente e comercializá-los de acordo. Para descobrir como a Querlo pode beneficiar sua marca, entre em contato com nossas equipes nos EUA, Europa, Ásia e Oriente Médio em [email protected]