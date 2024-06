Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Enciclopédia Qiuwen, Qiuwen Together - uma enciclopédia online compilada por voluntários, com o objetivo de criar uma enciclopédia online com direitos autorais abertos, alta qualidade e conteúdo rico. "Qiuwen" é uma publicação iniciada pelo Grupo de Usuários da Wikipédia na China Continental. Ela se dedica a transmitir a dinâmica da comunidade local e global, ajudando você a entender o pulso da Wikimedia e servindo ao desenvolvimento da comunidade chinesa da Wikipédia. em janeiro de 2019. .

