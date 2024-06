Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de QA Wolf no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

QA Wolf cria testes automatizados de ponta a ponta para 80% de seus fluxos de usuários em apenas 4 meses, mantém-nos 24 horas por dia e fornece execuções de testes paralelos ilimitados em nossa infraestrutura. Mencionamos que garantimos zero flocos? Nós também fazemos isso. Comece com um piloto de 90 dias que inclui: Um plano de teste abrangente, testes automatizados escritos em Playwright de código aberto que você pode manter e execuções de testes ilimitadas no ambiente de sua escolha. Aqui está uma lista útil de tudo o que você obtém imediatamente - sejam 100 testes ou 100.000. • Testes ponta a ponta para 80% dos fluxos de usuários automatizados em 4 meses. Os testes são escritos em Playwright de código aberto que você pode baixar para que não haja dependência de fornecedor. • Matriz de teste detalhada e contornos na estrutura AAA. • Execuções de testes paralelos e ilimitados em qualquer ambiente que você escolher. • Infraestrutura 100% executada em paralelo que hospedamos e mantemos. • Manutenção 24 horas de testes escamosos e quebrados. • Resultados 100% confiáveis ​​garantidos — zero flocos. • Relatórios de bugs verificados por humanos, enviados através do seu aplicativo de mensagens e como um ticket de bug. • Integração de CI/CD com seu pipeline de implantação e rastreadores de problemas. • Acesso 24 horas por dia a engenheiros de controle de qualidade em tempo integral na QA Wolf. ... é a solução de controle de qualidade que você sempre quis.

Site: qawolf.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com QA Wolf. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.