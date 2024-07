PseudoEditor - Pseudocode Editor Online é uma ferramenta gratuita baseada na web projetada para ajudar os usuários a escrever e depurar pseudocódigo de forma rápida e fácil. Inclui recursos como realce de sintaxe, salvamento de código e realce de erros, tornando mais fácil para os usuários escrever e depurar seu código. A ferramenta também possui um recurso de compilador de pseudocódigo que permite aos usuários testar seu código com apenas um clique. O editor é totalmente gratuito e não há custos ou taxas ocultas para utilizá-lo, pois seus custos operacionais e de hospedagem são suportados por anúncios. A ferramenta pode ser acessada por meio de qualquer navegador da web e pode ser usada em qualquer dispositivo, o que significa que os usuários podem começar a codificar imediatamente, sem qualquer configuração. A interface do usuário é fácil de navegar e a ferramenta vem com duas opções de estilo diferentes: modo claro e modo escuro. O editor oferece um ambiente de escrita muito melhor, com resultados de gravação de pseudocódigo até 5x mais rápido do que em outro programa, como o Bloco de Notas. O Pseudocode Editor Online possui configurações avançadas e opções de consentimento personalizadas para que os usuários controlem sua privacidade no site. No geral, esta ferramenta é uma solução útil e prática para quem precisa escrever pseudocódigo de forma rápida e fácil.

Site: pseudoeditor.com

