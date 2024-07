Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Prompt Hunt no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Prompt Hunt é uma plataforma de arte de IA que permite aos usuários criar, explorar e compartilhar peças de arte aproveitando a tecnologia de IA. Inclui uma variedade de modelos de IA, incluindo Stable Diffusion, DALLE e Midjourney. Voltada para artistas e criativos, a plataforma oferece um processo de criação artística rápido e simplificado. Uma característica importante do Prompt Hunt é o Chroma, seu modelo avançado de IA, que é usado para gerar visuais de alta qualidade rapidamente, com controle e detalhes impressionantes. O Prompt Hunt inclui uma coleção de modelos de prompt para auxiliar na criação consistente de ativos. Os usuários também podem criar, modificar e compartilhar esses modelos, aprimorando a criação artística colaborativa. Projetada para maior comodidade do usuário, a plataforma possui um seletor de estilo de arrastar e soltar e seu modo de privacidade permite que os artistas mantenham seus trabalhos privados durante o processo de criação. A plataforma oferece suporte a uma variedade de categorias de arte, desde 3D, logotipos, fotografia até pixel art, fornecendo um amplo espectro para exploração e criação. Para melhorar a acessibilidade e auxiliar os iniciantes, diversos tutoriais foram disponibilizados na plataforma. Apesar da sua simplicidade, o Prompt Hunt também oferece eficiência para usuários mais experientes ou 'engenheiros imediatos', acomodando assim uma ampla gama de habilidades de usuário. Por último, os utilizadores podem escolher diferentes planos de preços de acordo com as suas necessidades, garantindo flexibilidade em termos de utilização e custo.

Site: prompthunt.com

