Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Prommt no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Prommt é uma plataforma segura de solicitação de pagamento que transforma pagamentos telefônicos arriscados e demorados em transações on-line seguras. O Prommt oferece aos comerciantes a capacidade de enviar solicitações de pagamento instantâneas e personalizadas aos clientes por e-mail, texto ou mensagem online; trazendo uma experiência de checkout on-line segura e contínua diretamente aos clientes. Ideal para clientes corporativos, o Prommt é um aplicativo baseado na Web totalmente escalonável que pode fornecer a grandes organizações fácil gerenciamento de usuários e controle de acesso em camadas para equipes complexas em vários locais. Integrando-se totalmente com provedores de pagamento existentes, o Prommt permite que os clientes mantenham relacionamentos com seu gateway atual ou processador de pagamento com cartão. Repleto de recursos inteligentes, incluindo tokenização segura de cartão, pagamentos recorrentes, cobrança automática, recebimentos automatizados, alertas inteligentes e comunicações de pagamento de marca completa, o Prommt fornece todas as ferramentas de que você precisa para transformar seus processos de pagamento.

Site: prommt.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Prommt. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.