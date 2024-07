Promethean AI é uma ferramenta revolucionária de Inteligência Artificial (IA) que trabalha em conjunto com Artistas para construir mundos virtuais. Ele oferece uma variedade de recursos projetados para ajudar artistas na resolução criativa de problemas, gerar ideias e automatizar tarefas mundanas e não criativas. Tem também a capacidade de aprender e se adaptar aos gostos individuais de cada Artista. A versão gratuita do Promethean AI está disponível para uso não comercial e opções de licenciamento adicionais estão disponíveis para projetos com financiamento inferior a US$ 100 mil/ano (Indie) e superior (Profissional). Promethean AI é ideia de Andrew Maximov, Diretor Técnico de Arte da Naughty Dog Inc. Andrew, juntamente com uma equipe de especialistas experientes em tecnologia e entretenimento, trabalharam juntos para criar uma ferramenta que torna mais fácil para os artistas criarem e compartilharem seu trabalho. O objetivo da Promethean AI é democratizar o processo criativo e capacitar qualquer pessoa para criar histórias que de outra forma seriam impossíveis. A Promethean AI apresenta uma gama de ferramentas projetadas para ajudar os artistas, desde a instalação e personalização de ativos, até noções básicas de linha de comando e ensino do Promethean. . Além disso, a Promethean AI oferece um programa de estágio em arte ambiental, onde eles trocam sua experiência na construção de mundos virtuais por insights sobre como tornar a experiência do artista melhor e mais rápida. Finalmente, eles foram apresentados em diversas publicações, como WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz e Gamasutra.

Site: prometheanai.com

