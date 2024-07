Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Profi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Profi é uma plataforma operacional completa para provedores de serviços profissionais, incluindo. treinadores, consultores, treinadores, terapeutas e outros. Criado para provedores de serviços profissionais, o Profi ajuda você a simplificar facilmente todas as operações e expandir seus negócios com mais eficiência. Com a confiança de mais de 1000 profissionais, o Profi permite-lhe: - Economizar 140 horas por ano ao automatizar o trabalho ocupado - Impressionar facilmente os clientes, proporcionando uma experiência diferenciadora - Expandir as suas ofertas de negócios Você pode usar o Profi como fornecedor individual, como uma equipe de profissionais ou como um negócio. Casos de uso comuns: - Agende sessões de coaching individuais e em grupo com clientes - Execute sessões por meio da ferramenta de videoconferência integrada ou Zoom - Crie e venda cursos/programas - Acompanhe o progresso de seus clientes e envolva-os com formulários - Cobrar associação ou assinatura taxas - Seja pago por sessões e outros serviços por meio de um sistema de cobrança unificado

Site: profi.io

