PRNEWS.IO oferece colocação garantida de conteúdo patrocinado em mídia online em todo o mundo. A plataforma irá ajudá-lo a aumentar o reconhecimento entre seus potenciais parceiros e investidores, aumentar suas vendas e ganhar links. Chega de se preocupar em pesquisar centenas de plataformas para compartilhar suas notícias ou histórias. No mundo digital, qualquer pessoa pode ser notada online com apenas alguns cliques em qualquer lugar do planeta. Estime as plataformas que atendem às suas necessidades e podem trazer os melhores resultados. Escolha apenas os perfeitos para obter o máximo de visualizações. Graças ao PRNEWS.IO, qualquer empresa, independentemente da sua localização ou tamanho, pode enviar o seu conteúdo para os feeds de notícias das principais empresas de comunicação social. Cobrimos agências de notícias, sites específicos do setor ou blogs temáticos que ajudam nossos clientes a crescer e conquistar audiência. PRNEWS.IO compromete-se a resolver prontamente questões de logística financeira, tradução e planejamento de mídia. Sempre em desenvolvimento, podemos hoje orgulhar-nos de um dos serviços mais sofisticados. O menu amigável permite acompanhar o status das publicações, histórico de pedidos, estatísticas e fornece ferramentas para aumentar a eficiência de seus artigos em sites específicos. Desde 2005, ajudamos empresas a obter publicidade no mundo digital em rápida evolução. Inicialmente uma pequena equipe de profissionais de jornalismo na Internet, o PRNEWS.IO agora se tornou um mercado amigável que erradica os problemas de comunicação das pequenas empresas com a imprensa. Passamos de serviços de blog para uma empresa com nome renomado e escritórios na Ucrânia, Estônia e Rússia.

