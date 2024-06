Alternativas - Pricefy

Priceva

priceva.com

Conformidade com MAP e monitoramento de preços do concorrente. Priceva ajuda varejistas e marcas a monitorar preços, status de estoque e descontos. 1. Compare preços de produtos idênticos com preços de concorrentes quase em tempo real. 2. Analise os dados por categorias, marcas, regiões no painel d...