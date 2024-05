Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pricefy no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Comece a monitorar os preços do seu concorrente com o Pricefy, é muito fácil! Adicione o URL do seu concorrente e o Pricefy fará o resto, extraindo todos os dados disponíveis do produto, como imagem, preço, estoque/disponibilidade e moeda. Se você não perder tempo adicionando URLs de todos os seus concorrentes, basta usar o recurso de correspondência automática que encontra e combina todos os URLs de produtos de seus concorrentes na web.

Site: pricefy.io

