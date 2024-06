Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PresentationGPT no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

PresentationGPT é um gerador de apresentações com tecnologia de IA que cria apresentações de alta qualidade em segundos. Ele usa GPT-4, os modelos de geração de linguagem mais avançados disponíveis para alimentar seus algoritmos de IA e gerar apresentações impressionantes. A ferramenta foi projetada para funcionar perfeitamente com PowerPoint e Apresentações Google, permitindo aos usuários baixar e editar facilmente suas apresentações. PresentationGPT apresenta uma variedade de temas e modelos de design que podem ser usados ​​para produzir apresentações envolventes e detalhadas, deixando uma impressão duradoura no público. Além disso, a ferramenta oferece um plano gratuito que inclui apresentações ilimitadas, modelos de design básicos e formatos de arquivo editáveis ​​de alta qualidade para PowerPoint e Apresentações Google, entre outros recursos. Há também um plano de pagamento por download de US$ 4,99, permitindo aos usuários acessar recursos semelhantes por uma taxa única por download. PresentationGPT possui uma estrutura de preços simples e transparente, sem taxas ocultas, assinaturas ou registros necessários. Os usuários podem acessar suas apresentações gratuitamente e pagar apenas ao baixá-las. A ferramenta tem sido elogiada por seus usuários por sua simplicidade, transparência e capacidade de produzir apresentações personalizáveis ​​de alta qualidade em pouco tempo. PresentationGPT é uma ferramenta ideal para quem procura uma maneira eficiente e eficaz de desenvolver apresentações impressionantes sem gastar horas com design e formatação.

