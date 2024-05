Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

PR Times é uma empresa japonesa de relações públicas com sede em Minato, Tóquio. Seu principal negócio é a distribuição de comunicados à imprensa, apoiados por relações públicas corporativas e atividades de audiência pública. Em agosto de 2018, a empresa passou para a Primeira Seção do TSE do mercado de startups TSE Mothers.

Site: prtimes.jp

