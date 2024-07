Portrait AI é uma ferramenta alimentada por IA que gera retratos no estilo do século 18 a partir de selfies carregados. Ele está disponível como um aplicativo móvel nas plataformas iOS e Android. Os usuários podem criar seus próprios retratos exclusivos simplesmente enviando uma foto de seu rosto tipo passaporte. A ferramenta recomenda evitar óculos e sugere usar uma foto com grande área do rosto para obter melhores resultados. Além disso, o aplicativo oferece uma ampla gama de outros filtros, incluindo Desenho Animado, Retrato HD, Halloween e muito mais, totalizando mais de 100 opções. Esses filtros permitem que os usuários aprimorem e transformem ainda mais seus retratos de acordo com suas preferências. O site oficial fornece links para download do aplicativo na Apple App Store e Google Play Store, garantindo acessibilidade a uma ampla gama de usuários. O site também inclui links para a política de privacidade e termos de serviço para aqueles que procuram informações adicionais. No geral, o Portrait AI oferece uma maneira divertida e criativa para os indivíduos experimentarem a estética do retrato do século XVIII através do uso de inteligência artificial.

Site: portraitai.app

