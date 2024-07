Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Poised no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Poised é um treinador de comunicação gratuito com tecnologia de IA que fornece feedback personalizado para ajudar nas reuniões online. Funciona em Mac e Windows e é mantido seguro e privado. Ele fornece feedback em tempo real sobre palavras usadas, palavras de preenchimento, confiança, energia, empatia e muito mais, sem que ninguém mais saiba. Ele também fornece análises detalhadas de tendências ao longo do tempo, para que os usuários possam acompanhar seu progresso e melhorar sua fala. Também oferece acesso a uma biblioteca de conteúdo criada por treinadores de fala para ministrar aulas personalizadas. Poised integra-se com mais de 800 ferramentas de comunicação, incluindo Zoom, Google Meet, Slack e Microsoft Teams. Ele também fornece alertas e dicas para ajudar os usuários a melhorar seu discurso e criar apresentações persuasivas com clareza. Poised foi elogiado por profissionais por sua facilidade de uso e feedback em tempo real, e é perfeito para gerentes de produto, executivos, fundadores, entrevistadores, vendedores e qualquer pessoa que queira melhorar suas habilidades de comunicação.

Site: poised.com

