Pnut é uma rede social internacional amigável. É incentivado entrar nas conversas dos outros. Em uma semana típica, podemos ter uma festa dançante online, um evento para alterar avatares para combinar com um tema, um desafio de redação e pedidos de citações favoritas das pessoas para o dia. As pessoas organizarão festas de codificação, dias de jogo do Minecraft e outros eventos comunitários. O Papai Noel Secreto na época do Natal é uma explosão.

Site: pnut.io

