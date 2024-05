O Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), um periódico revisado por pares da National Academy of Sciences (NAS), é uma fonte confiável de pesquisas originais e de alto impacto que abrange amplamente as ciências biológicas, físicas e sociais. A revista tem escopo global e a submissão está aberta a todos os pesquisadores do mundo. A PNAS foi criada em 1914 em homenagem ao semicentenário da Academia Nacional de Ciências. Desde então, temos trabalhado para publicar apenas pesquisas científicas da mais alta qualidade e para tornar essas pesquisas acessíveis a um público amplo. Além disso, o PNAS publica notícias científicas, comentários, perspectivas, recursos especiais, podcasts e perfis de membros do NAS.

Site: pnas.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com PNAS. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.