Playform é um gerador de arte e plataforma criativa de IA que capacita artistas, criadores e designers a integrar IA generativa em seu processo criativo. Ele oferece uma plataforma integrada com muitas ferramentas geradoras de arte de IA em um só lugar, tornando a IA acessível aos artistas sem a necessidade de aprender habilidades técnicas ou codificação. Os artistas podem usar o Playform em todo o seu processo criativo, desde a inspiração até a produção. A maioria das ferramentas do Playform oferece uso gratuito e ilimitado para exploração. O Playform Studio permite que artistas criem e vendam obras de arte originais geradas por IA, com 60 créditos mensais do Playform e oportunidades de exposição exclusivas. Playform apresenta destaques de artistas e exposições apresentando trabalhos criados usando sua plataforma. Playform permite a criação e venda de NFTs de arte generativos de IA por meio de seu mercado Art Mine. Playform está se posicionando como um companheiro criativo e ferramenta para artistas profissionais integrarem IA em seu fluxo de trabalho e processo criativo.

Site: playform.io

