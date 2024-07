Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pixelcut no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pixelcut é uma ferramenta de design online que utiliza IA para ajudar os usuários a criar facilmente fotos de produtos, anúncios e outros conteúdos visuais para lojas online. Uma de suas principais características é a capacidade de remover fundos ou apagar objetos das imagens, facilitando a criação de imagens com aparência profissional. Os usuários podem selecionar entre milhares de modelos para ajudar a converter espectadores em clientes. A ferramenta também possui um upscaler de imagem, que melhora a qualidade da imagem, e uma borracha mágica que permite uma edição rápida e fácil de fotos. O estúdio virtual permite aos usuários criar 10 vezes mais fotos de produtos sem a necessidade de viagens ou equipamentos profissionais. Pixelcut fornece uma API para quem deseja usar a tecnologia para aprimorar seus próprios produtos ou serviços. No geral, o Pixelcut visa simplificar o processo muitas vezes complexo e demorado de criação de fotos de produtos e anúncios para empresas de comércio eletrônico. As ferramentas de edição com tecnologia de IA permitem ao usuário criar conteúdo visualmente atraente com o mínimo de esforço e sem a necessidade de habilidades ou equipamentos profissionais de fotografia. É uma ferramenta útil para quem não tem experiência em design e deseja criar imagens de alta qualidade para seu site, mídia social ou loja online.

Site: pixelcut.ai

