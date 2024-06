Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PixCap no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pixcap é uma plataforma de design baseada na web feita sob medida para marcas, startups e agências criativas de todos os tamanhos, permitindo-lhes criar rapidamente designs de marcas 3D impactantes. A integração de elementos 3D em branding, publicidade, apresentações de produtos e conteúdo de mídia social provou ser significativamente mais cativante do que os designs planos tradicionais, resultando em maior visibilidade da marca e um aumento notável de 40% nas taxas de conversão. Nossa missão é tornar a criação de designs e vídeos 3D de nível profissional acessível e fácil para todos. Basta arrastar e soltar os elementos 3D desejados e personalizá-los de acordo com a estética da sua marca. Com o Pixcap, você pode elevar sua marca por meio de: - Uma grande biblioteca de recursos 3D personalizáveis. - Diversos kits de maquete de marca - Geração de modelos 3D realistas com tecnologia de IA a partir de texto simples ou imagens 2D. - Animações atraentes que dão vida aos seus designs. Visite o site: https://pixcap.com

