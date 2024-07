Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Picture it no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Picture it funciona como um editor de arte baseado em inteligência artificial, permitindo aos usuários converter seus pensamentos em arte. Ele fornece uma plataforma para permitir que a criatividade flua enquanto cria e itera arte de IA. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas e recursos para aprimorar a experiência do usuário na criação de sua arte. Um deles são os Modelos de Difusão Estável, que os usuários podem escolher para gerar imagens. Outro recurso, 'Inpainting', auxilia no preenchimento de áreas ausentes ou danificadas de uma imagem, enquanto 'Outpainting' amplia os limites de uma imagem, facilitando novas composições. A ferramenta vem com vários benefícios como Difusão Estável com opções ajustáveis, geração guiada por desenho e capacidades de pintura. Ele também fornece sugestões automáticas imediatas e variações de imagem básica entre seus recursos. A experiência do usuário é aprimorada ainda mais por recursos extensos, como guias e blogs, e uma galeria inspiradora de arte de IA. Além disso, o editor Picture it é de código aberto, o que promove a contribuição da comunidade. Os usuários podem contribuir para tornar o editor mais potente e acessível ao longo do tempo. Aqueles com ideias inovadoras para melhorar a criação artística de IA são incentivados a participar e compartilhar suas ideias.

