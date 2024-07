Pics.io é um software completo de gerenciamento de ativos digitais que ajuda empresas a gerenciar sua biblioteca de ativos de mídia. Pics.io é um hub centralizado para todos os seus arquivos de mídia que fornece acesso controlado às suas informações digitais, fluxos de trabalho de marketing automatizados e rastreamento de progresso. Você pode usar o armazenamento Pics.io para sua biblioteca de ativos de mídia. Como alternativa, você pode começar a gerenciar ativos digitais em seus armazenamentos em nuvem do Google Drive ou Amazon S3. Como você se beneficiará do Pics.io?: • Obtenha uma solução DAM econômica sem a necessidade de mover seus arquivos para qualquer lugar e pagar taxas extras para manter seus ativos em servidores de terceiros • Torne seu espaço de armazenamento ilimitado pesquisável usando palavras-chave e metadados e outras funcionalidades • Decida qual modelo de IA escolher para marcação automatizada de palavras-chave com base na eficiência, nos custos e nas suas necessidades. Crie descrições de ativos com tecnologia de IA para seus arquivos. • Controle a atividade da sua equipe na biblioteca digital, seja notificado sobre alterações feitas em seus arquivos, dê feedback e adicione comentários aos ativos necessários, acompanhando a comunicação relacionada em um só lugar • Controle o acesso da equipe ao conteúdo digital, atribua funções e permissões à equipe membros • Torne sua biblioteca digital compartilhável com clientes, parceiros e colegas, personalizando o acesso aos seus ativos • Controle todos os novos uploads, modificações de metadados, palavras-chave e todas as outras alterações feitas no Pics.io em seu armazenamento em nuvem

Site: pics.io

