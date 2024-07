Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Picofme.io foi projetado para ajudar os usuários a criar fotos de perfil com aparência profissional para uso em mídias sociais, aplicativos de mensagens, currículos e outras plataformas. Ele usa remoção de fundo com tecnologia de IA e vários elementos de design para aprimorar a foto do usuário e torná-la mais atraente visualmente.

