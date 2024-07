Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pickit no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pickit pretende ser a plataforma DAM mais inteligente e simples do planeta, tornando mais fácil do que nunca obter, armazenar, compartilhar, organizar e otimizar ativos digitais. Estatisticamente, 70% dos ativos digitais são subutilizados ou nunca são utilizados, tornando a maior parte da criação de conteúdo uma total perda de tempo. E dólares. As causas comuns são arquivos dispersos, vários sistemas de armazenamento e DAMs complicados que ninguém deseja usar. O Pickit resolve isso com uma única fonte de verdade para todos os seus recursos visuais, documentos, modelos e diretrizes, todos integrados aos seus aplicativos favoritos. Pickit Enterprise inclui: - Gerenciamento de ativos de mídia - Gerenciamento de documentos - Gerenciamento de marca - Gerenciamento de licenças - Painel de insights - Criação de conteúdo - Multimarcas Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Compartilhamento e colaboração externa - Acesso e SSO da organização - Usuário Gestão - Mercados de mídia - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Integrações Plug & Play - Pickit API DAM inteligente. DAM simples.™

pickit.com

