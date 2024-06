Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Photoleap no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Photoleap, desenvolvido pela Lightricks, é um aplicativo completo de edição de fotos projetado principalmente para uso no iPhone. Esta ferramenta criativa apresenta múltiplas facilidades, incluindo alterações de fundo, remoção de objetos, criação de colagens e aplicação de vários filtros e efeitos, além de novos recursos, como filtros exclusivos Aquaman AI. Além disso, ele também abriga um conjunto abrangente de ferramentas de IA que abrange aspectos como AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator e muito mais. As ferramentas de edição facilitam a remoção de objetos de fotos, combinação de fotos, remoção de fundo de imagens, corte de imagens, adição de bordas a fotos e vários outros recursos. Photoleap também possui funcionalidades para animar fotos e anexar texto às imagens. O aplicativo se destaca pelo recurso exclusivo de transformar descrições e desenhos em imagens usando IA. Um atributo importante é a facilidade de transformação da narrativa e a capacidade de adicionar um toque pessoal criativo às fotos com uma coleção de adesivos, filtros, efeitos e fontes. Ferramentas poderosas de edição também estão incorporadas ao Photoleap, incluindo mesclagem, dupla exposição e camadas. Além disso, oferece aos seus usuários a conveniência de criar e editar em um aplicativo, integrando os recursos do Motionleap ao Photoleap.

Site: photoleapapp.com

