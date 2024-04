Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PerfectPost no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

PerfectPost é uma empresa francesa localizada em Tours. A missão do PerfectPost é capacitar os indivíduos para aproveitar todo o potencial do LinkedIn, uma plataforma que prezamos. PerfectPost pretende tornar o LinkedIn acessível a todos, proporcionando oportunidades de sucesso semelhantes às que experimentamos através desta rede incrível. Funciona com o Linkedin e adiciona recursos a ele. * Uma barra de estilo: adicione negrito, itálico e emojis facilmente à sua postagem. * Salvando rascunhos: salve diretamente no Linkedin para suas próximas postagens. * Análise de alcance em tempo real: acompanhe a visibilidade da sua postagem para identificar os melhores horários e formatos. * E acima de tudo: A linha “veja mais” para visualizar onde o “...veja mais” irá cortar seu post.

Site: perfectpost.social

