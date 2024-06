Perfecto by Perforce é a plataforma de teste de aplicativos móveis e web mais confiável do setor. As estratégias de teste patchwork são coisa do passado porque, com o Perfecto, os usuários desfrutam de uma experiência de teste contínua e completa em qualquer lugar do mundo. Aproveite a nuvem de nível empresarial para testar em dispositivos reais, virtuais ou uma combinação de ambos, o que melhor atender às suas necessidades. A detecção de bugs está mais rápida do que nunca e permite que os usuários detectem e corrijam muito mais cedo no ciclo. Os recursos robustos de relatórios inteligentes do Perfecto ajudam a identificar problemas rapidamente por meio de análise de falhas de testes e filtragem de falsos negativos. Automatize os testes do seu CI e sincronize todos os seus relatórios em um só lugar. Corrija defeitos rapidamente com os artefatos de teste avançados mais abrangentes do setor. A virtualização de rede e a simulação de usuários permitem que você teste como seus usuários e reduza a chance de escapar de defeitos. Amplie a cobertura de testes e integre-se totalmente a todo o seu conjunto de ferramentas. Os testes contínuos nunca foram tão possíveis graças aos recursos avançados incomparáveis ​​do Perfecto, incluindo BDD e automação sem código, execuções de testes paralelos e recursos de intermitência, integrações abertas com as principais ferramentas DevOps e estruturas de automação, painéis de CI, mapas de calor, coleção de artefatos avançados e sistemas baseados em ML. análise de teste. Revolucione sua estratégia de testes e descubra por que mais da metade das empresas Fortune 500 confiam na Perfecto como parceira de testes. 99,9% de tempo de atividade significa melhores testes, economia de tempo e dinheiro e um aplicativo superior como resultado final. Para obter mais informações ou para iniciar um teste gratuito de 14 dias, visite www.perfecto.io.

