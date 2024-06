Pelcro é uma plataforma completa de gerenciamento de assinaturas e membros. Uma plataforma abrangente e de autoatendimento, sem necessidade de código, mas com todas as ferramentas de desenvolvimento para fornecer flexibilidade máxima. Principais recursos do Pelcro: - Crie facilmente assinaturas e produtos de comércio eletrônico em um só lugar - Crie facilmente paywalls medidos, escolha quais conteúdos ou recursos devem ficar atrás de um paywall - Use a segmentação avançada para personalizar o idioma e a moeda com base na localização do usuário - Crie e personalize a experiência do usuário com base na sua marca - Experiência de check-out rápida com Google Pay, Apple Pay e PayPal - Gerencie usuários no CRM ou deixe-os fazer alterações no painel de autoatendimento - Personalize e automatize a jornada de pagamento e os modelos de preços e fluxo de usuários com base em suas preferências - Exporte relatórios analíticos, incluindo receita bruta, novas assinaturas - Oferecemos suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Visite Pelcro.com para solicitar uma demonstração ou solicitar seu teste GRATUITO de 14 dias.

Site: get.pelcro.com

