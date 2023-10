Envolva todos os alunos em suas salas de aula do Google. O Pear Deck facilita o planejamento e a criação de aulas interativas diretamente do Google Drive, que promovem o aprendizado ativo na sala de aula. À medida que os alunos interagem com a aula, os dados em tempo real fornecem aos instrutores o feedback necessário para adaptar o ensino rapidamente.

Site: peardeck.com

