PDF Guru é um editor e conversor de PDF online que permite aos usuários realizar uma variedade de tarefas com documentos PDF. Alguns dos principais recursos e capacidades do PDF Guru incluem: * Edição de PDFs - Os usuários podem fazer upload de arquivos PDF e editar texto, imagens e outros conteúdos contidos neles. * Conversão de PDF - PDF Guru oferece suporte à conversão de arquivos de e para o formato PDF, incluindo a conversão de documentos, imagens e outros tipos de arquivo para PDF. * Compactação de PDF - O serviço pode compactar arquivos PDF para reduzir seu tamanho. * Divisão e mesclagem de PDF - Os usuários podem dividir um único PDF em vários arquivos ou combinar vários PDFs em um documento. * Anotação em PDF - Os PDFs podem ser anotados com texto, desenhos, destaques e outras marcações. * Segurança de PDF - Os arquivos PDF podem ser protegidos por senha ou ter permissões definidas para restringir impressão, edição e cópia. O site enfatiza que o PDF Guru é fácil de usar, rápido e seguro, sem necessidade de instalação de software. Ele suporta uma ampla variedade de formatos de arquivo de entrada e saída e pode ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à Internet. O PDF Guru se posiciona como uma solução on-line completa para trabalhar com documentos PDF, fornecendo recursos básicos e avançados de gerenciamento de PDF por meio de uma interface web amigável.

