Paystand é uma solução líder de pagamento digital para empresas B2B, com mais de 170.000 empresas realizando transações em sua rede de pagamento. O Paystand facilita a aceitação de pagamentos, agiliza cobranças e automatiza horas de tarefas manuais de AR. Usando o Paystand, você pode habilitar pagamentos gratuitos e simplificar processos e operações contábeis complexas, como cobranças, reconciliação de pagamentos e fluxo de trabalho de comunicação com os clientes. Você não encontrará nenhuma taxa ou acréscimo adicional associado à rede Paystand. Em vez disso, você pode acessar taxas de processamento de atacado e receber pagamentos eletronicamente sem pagar nenhuma taxa de transação. Com suporte robusto para muitos ERPs como NetSuite, Xero e outros sistemas de comércio eletrônico como Magento e Epicor, as integrações do Paystand atualizam toda a experiência de pagamento do cliente. Paystand ajuda a reduzir custos e liberar recursos de AR em toda a sua empresa para melhorar a economia de custos, a produtividade da equipe e o fluxo de caixa.

Site: paystand.com

