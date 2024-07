Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Patsnap no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Patsnap é um banco de dados de patentes e inovação com alcance global. A ferramenta foi projetada para fornecer aos usuários uma plataforma abrangente e intuitiva para a realização de pesquisas de patentes. Este recurso foi desenvolvido para auxiliar equipes de Propriedade Intelectual (PI) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em seu trabalho, promovendo a colaboração e possibilitando a análise do cenário competitivo. O usuário pode explorar rapidamente soluções técnicas e compreender oportunidades de inovação, realizar uma pesquisa de estado da técnica, revisar e gerar submissões de IP e monitorar o progresso tecnológico dos concorrentes usando esta ferramenta. Para facilitar a proteção de IP, a Patsnap implanta recursos de pesquisa e análise baseados em IA, simplificando a revisão de patentes complexas, históricos de arquivos e alterações de reivindicações. A ferramenta também facilita a otimização do portfólio de IP por meio de espaços de trabalho colaborativos usando seus campos personalizados. Além disso, Patsnap usa IA proprietária para geração automática de palavras-chave e decodificação de informações técnicas de patentes, auxiliando os usuários a compreender a tecnologia inerente a uma patente e a descobrir tecnologias, citações, imagens semelhantes, etc. com suas referências precisas. Ele também possui um espaço de trabalho intuitivo para ajudar a acelerar as colaborações, oferecendo recursos como comentários, marcação e notificações automatizadas. Patsnap é utilizado por uma ampla gama de organizações, desde startups até empresas Fortune 500, e prioriza a confidencialidade dos dados em suas operações.

